Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr kam es an der Bushaltestelle in der Blumenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 32 und 40 Jahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 32-Jährige den acht Jahre älteren Mann unvermittelt an und schlug mehrfach auf diesen ein. Das Opfer erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Tatzeit hielten sich mehrere Passanten im Bereich der Bushaltestelle auf. Zur genauen Klärung des Tatherganges werden diese dringend als Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Schorndorf: Biker bei Unfall schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer war am Montag gegen 17:15 Uhr mit seiner BMW auf der Landesstraße 1151 von Schlichten kommend in Richtung Schorndorf unterwegs. Im Kurvenbereich setzte er zu einem Überholvorgang an, verlor dabei die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in die Leitplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Bike entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Landesstraße musste nach dem Unfall zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

Waiblingen: Auto überschlagen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 31 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend kurz vor 22:30 Uhr auf der B14. Der Mann fuhr mit seinem Nissan die Bundesstraße in Richtung Waiblingen entlang. Kurz nach dem Kappelbergtunnel verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Auto und kam letztlich auf der Seite zum Liegen. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 3000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 18 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Montag gegen 13:15 Uhr die Landesstraße 1148 von Schorndorf kommend in Richtung Miedelsbach. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 66-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Die Unfallverursacherin selbst sowie die 63-jährige Beifahrerin im VW erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 5000 Euro geschätzt.

Backnang: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag kurz nach 14 Uhr ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Mit seinem Opel Astra fuhr ein 33-Jähriger in der Gartenstraße auf den vorausfahrenden Mitsubishi eines 80-Jährigen auf. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Backnang: Aufgefahren II

Im stockenden Verkehr auf der B 14 in Fahrtrichtung Winnenden fuhr eine 24-Jährige am Montagnachmittag kurz vor 16 Uhr mit ihrem Mazda auf den Skoda einer 51-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 3200 Euro entstand.

Althütte: 17-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Motorradfahrer am Montagabend gegen 19 Uhr zu, als er mit seiner KTM auf der Landesstraße 1119 zwischen Althütte und Waldenweiler im Bereich einer Kurve von der Straße abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Unfallursache war offensichtlich zu hohe Geschwindigkeit.

Backnang: Roller fuhren zu schnell

Einer Streifenwagenbesatzung fielen am Montagabend gegen 17.40 Uhr auf der Oberbrüdener Straße zwei Roller auf, die zügig in Richtung Steinbach fuhren. Bei der Kontrolle der jugendlichen Fahrer und der Zweiräder wurde festgestellt, dass diese durch Manipulationen eine höhere Fahrgeschwindigkeit erreichen können. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Rollerfahrer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Oppenweiler: Mountainbikerin erlitt schwere Verletzungen

Beim einem Sturz verletzte sich eine 15 Jahre alte Mountainbikerin am Montagabend gegen 19.40 Uhr so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Mädchen kam in einer Wiese auf Höhe der Eschelhofstraße in Richtung Zell zu Fall, wobei sie auf den Kopf bzw. das Gesicht stürzte. Die 15-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Schutzhelm.

Aspach: Fahrzeug übersehen

Mit seinem Lkw fuhr ein 45-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.40 Uhr von einem Betriebsgelände kommend auf die Talstraße ein. Hierbei übersah er den Opel eines 30-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 5500 Euro entstand.

Fellbach: 4000 Euro Sachschaden

Von der Eisenbahnstraße bog ein 53-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr nach links ab. Eigenen Angaben zufolge wurde er hierbei von der Sonne derart geblendet, dass er den entgegenkommenden Audi eines 20-Jährigen übersah. Er streifte das Fahrzeug mit seinem VW, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Kernen im Remstal: Reh ausgewichen - 10.000 Euro Schaden

Am Montagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem BMW die Esslinger Straße in Fahrtrichtung Stetten. Als ein Reh unvermittelt auf die Fahrbahn sprang, wich der 32-Jährige aus, wobei er mit seinem Fahrzeug gegen eine Steinmauer prallte. Zu einer Berührung zwischen Tier und Pkw kam es nicht. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell