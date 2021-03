Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bienenvölker entwendet, Brand einer Streuobstwiese, Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht, Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Haft & Fußgängerin bei Unfall verletzt

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Bienenvölker entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 07.03.2021 und dem 28.03.2021 entwendeten bisher unbekannte Diebe insgesamt acht Bienenvölker samt entsprechender Behausungen. Diese waren am Waldrand nahe der B14 neben dem Spielplatz "altes Freibad" aufgestellt. Der Gesamtwert wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Da die Behausungen vom Geschädigten selbst gebaut wurden, dürften diese einen hohen Wiedererkennungswert haben. Zeugen, die im Zeitraum an der genannten Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder denen die Behausungen (siehe Bild) aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 352 beim Polizeiposten Sulzbach zu melden.

Remshalden-Grunbach: Brand einer Streuobstwiese - Zeugen gesucht

Passanten bemerkten am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr, dass es auf einer Streuobstwiese im Buchhaldenweg im Gewann Hungerberg auf einer Fläche von etwa 70 Quadratmetern brennt. Die Zeugen begannen sofort mit der Löschung des Feuers, sodass die Wiese bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits zu großen Teilen gelöscht war und ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Da Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Audi S3 fuhr am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr die Winnender Straße aus Schorndorf kommend in Richtung Schornbach entlang. Hierbei überholte er trotz Gegenverkehr und Überholverbot einen weißen Ford Mondeo. Der Fahrer des Ford erkannte die äußerst gefährliche Situation und leitete eine Vollbremsung ein, sodass der Audi-Fahrer vor ihm einscheren konnte, ohne mit dem Gegenverkehr zu kollidieren. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Pkw, sich unter der Nummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Winnenden: Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Haft

Vier 13 Jahre alte Mädchen sollen am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr im Bereich der Albertville-Realschule und des dortigen Spielplatzes von einem 41-jährigen Mann sexuell belästigt worden sein. Der Mann soll zunächst auf dem Spielplatz zwei der Mädchen beobachtet und sich dabei mehrfach an sein Glied gefasst haben. Als zwei weitere Mädchen dazu kamen und die Gruppe sich in Richtung Schule begab, soll der Tatverdächtige die Teenager verfolgt, seine Hose vor ihnen heruntergezogen und mit entblößtem Glied seine Hüfte geschwungen haben. Die Mädchen rannten anschließend wieder in Richtung Spielplatz davon. Der 41-Jährige soll den Mädchen zunächst erneut hinterhergegangen sein und sich anschließend auf eine Schaukel gesetzt haben. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Mann sofort aggressiv. Als er festgenommen werden sollte, soll er in Richtung eines Beamten geschlagen und versucht haben, diesem einen Kopfstoß zu verpassen. Der Mann wurde schließlich am Boden fixiert und unter heftiger Gegenwehr in den Streifenwagen gebracht. Der nigerianische Staatsangehörige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weinstadt-Endersbach: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Eine 79 Jahre alte Frau wollte am Montag kurz vor 11 Uhr die Strümpfelbacher Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Hierbei wurde sie von einem 86 Jahre alten Mercedes-Fahrer übersehen, der die Straße entlangfuhr. Es kam zur Kollision zwischen der Dame und dem Mercedes. Nach bisherigem Kenntnisstand zog sich die Frau hierbei leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

