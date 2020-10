Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Alkoholisiert mit einem tiefergelegten Fahrzeug vom Unfallort geflüchtet und bei einem zweiten Verkehrsunfall im Rahmen der Fahndung gefasst - Beschlagnahme des Führerscheins

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Montag, 05.10.2020, kam es gegen 01:20 Uhr in der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parklücke der Hamburger Straße, beschleunigte stark und bog nach kurzer Fahrstrecke in der Hamburger Straße nach rechts in Richtung Bismarkstraße ab. Dabei geriet er noch auf der Hamburger Straße nach links von der Fahrspur ab und überfuhr dabei an dem dortigen Fußgängerüberweg den Bordstein. Aufgrund des tiefergelegten Fahrzeuges rissen Teile des vorderen Stoßfängers und die Innenverkleidung des linken Kotflügels ab. Diese Teile, sowie weitere Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle zurück, es entstand kein Fremdschaden. Der 46-Jährige setzte seine Fahrt in zunächst unbekannte Richtung fort. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nur eine Viertelstunde später, sowohl zum Auffinden des Fahrzeugs und zum Auffinden des Fahrers an einer weiteren Unfallstelle an der Hooksieler Landstraße. Dort kam der Unfallflüchtige in einer Autobahnabfahrt nach links von der Straße ab, kollidierte u.a. mit zwei Leitpfosten und der Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Schlussendlich durchfuhr er einen Grünstreifen und kollidierte erneut mit einer Schlussplanke. Bei der Unfallaufnahme und der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,71 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins erforderlich wurden. Gegen den 46-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt, es entstand ein Schaden von etwa 14.000 EURO.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell