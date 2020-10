Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Mofa-Fahrer in Zetel leicht verletzt - beim Überholen Jugendlichen gestreift

Zetel (ots)

Am Montagnachmittag, 05.10.2020, kam es auf der Jakob-Borchers-Straße gegen kurz nach fünf zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai, die aus Richtung Driefel kommend, in Richtung Zetel unterwegs war, überholte in Höhe Färberstraße ein Mofa, das zuvor aus der Färberstraße kommend, in Richtung Zetel abgebogen war. Beim Überholen streifte die Seniorin das Mofa, so dass der 16-jährige Fahrer stürzte. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

