Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle - Blitzer beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkendes Fahrzeug gestreift

Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr und Donnerstagmorgen, 08:40 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford, welcher am Straßenrand der Gutenbergstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, tel.: 07171 / 3580

Böbingen: "Blitzer" beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag und Mittwoch eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Rosensteinstraße / L1162, zwischen dem dortigen Pflegeheim und einem Einkaufsmarkt. Der Schaden wird auf etwa 2800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Vandalen nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wurde ein VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heidenheimer Straße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell