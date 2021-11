Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 34-Jähriger zerschlägt Scheibe von Bustür und versucht Kindern Mund-Nase-Schutz vom Gesicht zu zerren

Hemer (ots)

Am Mittwoch (24.11.2021) nahm eine Streifenwagenbesatzung Fahrt zum Gaxberger Weg in Stübecken auf. Dort hatte kurz zuvor ein Randalierer die Scheibe der Schwenktür einen Linienbusses zerschlagen und war anschließend geflüchtet. Erste Ermittlungen vor Ort deuteten darauf hin, dass sich der 34-Jährige über die Maskenpflicht echauffiert hatte und herumschrie. Einen 63-Jährigen beleidigte er. Anschließend brüllte er zwei Zehnjährige an und versuchte, ihnen die Masken vom Gesicht zu ziehen. Ein 16-Jähriger wies den Randalierer darauf hin, dass er die Kinder nicht derart anbrüllen solle. Als sich die Aggression des Mannes gegen den 16-Jährigen richtete, konnte dieser sich von der Bushaltestelle entfernen. Der 34-Jährige begann daraufhin, gegen die Bustür zu schlagen, bis das Glas darin zerbrach. Anschließend floh er. Anhand der guten Personenbeschreibung konnten die Polizisten den polizeibekannten Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Aufgrund der psychischen Auffälligkeiten des stark alkoholisierten Mannes wurde dieser in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Da der gebürtige Hagener während der Anzeigenaufnahme diverse staatsschutzrelevante Äußerungen tätigte, ermittelt jetzt der Hagener Staatsschutz. (hir)

