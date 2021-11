Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 12-jähriges Mädchen auf Schulweg bedrängt

Hemer (ots)

Am Mittwochmorgen (24.11.2021) ist eine 12-Jährige auf ihrem Schulweg in Hemer durch einen unbekannten Mann bedrängt worden. Das Mädchen befand sich bei Dämmerung, gegen 07.20 Uhr, im Friedenspark, als ihr plötzlich in Höhe des Jugend- und Kulturzentrums in der Parkstraße ein unbekannter Mann aufgefallen ist. Dieser ist der 12-Jährigen in den Park gefolgt. Gegenüber der Polizei gab das Mädchen an, dass sie Angst bekommen hat und losgelaufen ist. Plötzlich hat sie gemerkt, wie der Unbekannte sie von hinten gegriffen und ihr den Mund zugehalten hat. Weiterhin gab die 12-Jährige an, dass sie im Bereich eines Spielplatzes dann in ein Gebüsch gezogen worden ist. Dort hat der Unbekannte versucht seinem Opfer von hinten den Pullover hochzuziehen. Dem Mädchen gelang unverletzt die Flucht und sie vertraute sich direkt nach der Tat einem Lehrer an. Dieser alarmierte die Polizei. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, helle Hautfarbe, bekleidet mit grauer Jeans und einer dunkelgrünen bzw. schwarzen wasserfesten Kapuzenjacke. Zum Tatzeitpunkt soll der Täter eine medizinische Maske getragen und seine Kapuze auf dem Kopf gehabt haben. Der Polizei Hemer wird ab sofort ihre Präsenz im Bereich des Schulzentrums deutlich erhöhen. Die zuständige Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um sachdienliche Hinweise. (sch)

