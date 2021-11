Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse und Fernglas aus Fahrzeug entwendet

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben Mittwochmorgen zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr die Beifahrerseitenscheibe eines VW Passat eingeschlagen. Dieser stand am Lenninghauser Weg. Sie entwendeten ein Fernglas und eine Geldbörse. Die Polizei warnt: Autos sind keine Tresore! Fahrer sollten auch bei kurzem Aufenthalten keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen - weder vermeintlich "versteckt", noch offen ersichtlich. Oft genügt bereits das Kleingeld in der Mittelkonsole als Anreiz für Autoknacker. Der Schaden am Fahrzeug ist dann oft mehrfach höher als der Wert der Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (wib)

