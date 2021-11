Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch festgestellt

Impfpass gefälscht

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwoch gegen 15:45 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Nachbar dunkle Gestalten an der Eingangstür des Nachbarhauses an der Werdohler Landstraße. Er verständigte daraufhin die Polizei. Vor Ort stellten die eintreffenden Polizeibeamten fest, dass die Hauseingangstür aufgehebelt worden war. Sämtliche Räumlichkeiten des Hauses wurden durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- beide ca. 1,75 bis 1,80 m groß - normale Statur - beide dunkel gekleidet - einer mit einer schwarzen Winterjacke mit Fell - der andere mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen

Eine Fahndung im Umfeld verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Statt Burger und Pommes hat ein 29-jähriger Meinerzhagener am Mittwoch eine Strafanzeige bekommen: Am Abend begehrte er Einlass in ein Schnellrestaurant, doch die Mitarbeiterin am Eingang kontrollierte den Impfpass genau. Ihr fielen einige Ungereimtheiten auf. Sie rief die Polizei. Die stellte die mutmaßliche Fälschung sicher und schrieb eine Anzeige wegen Fälschung von Gesundheitszeugnissen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell