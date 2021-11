Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Altena (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 09:50 Uhr und 12:10 sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Wiblingwerder Straße eingebrochen. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume des Hauses. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02352-9199-0 (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell