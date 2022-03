Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 11:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Montagmorgen zwischen 09:50 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein geparkter Audi auf dem Parkdeck Rems in Schwäbisch Gmünd von einem bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Die 50-jährige Geschädigte hatte beim Einparken einen weißen PKW neben sich wahrgenommen. Anhand des Schadensbildes müsste das verursachende Fahrzeug einen Lackschaden an der Fahrzeugfront auf der Fahrerseite aufweisen.

Zeugen werden gebeten Hinweise dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd persönlich oder unter der Telefonnummer 07171 3580 mitzuteilen.

Am Freitag hatte der Geschädigte seinen VW Polo im Glasmacherweg in Schwäbisch Gmünd auf Höhe des Gebäudes 31 zwischen 06:00 Uhr und 18:15 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum befuhr ein unbekanntes Kraftfahrzeug den Glasmacherweg von der Reichenberger Straße herkommend und streifte dabei die gesamte Fahrzeugseite des geparkten VW. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 2500,- Euro. Aufgrund des Schadensbildes des VW muss das verursachende Fahrzeug einen erkennbaren Streifschaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront und Seite erlitten haben.

Zeugen werden gebeten Hinweise dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd persönlich oder unter der Telefonnummer 07171 3580 mitzuteilen.

Lorch: Fahrt unter Drogeneinfluss mit Unfallfolge

Am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrzeuglenker mit einem VW Caddy die B297 im Bereich Lorch. Vor ihm fuhren insgesamt 5 Fahrzeuge. Als das vorderste Fahrzeug in einen Feldweg einbiegen wollte und hierzu verkehrsbedingt anhielt, bremsten alle nachfolgenden Fahrzeuglenker bis auf den 36-jährigen VW Caddy Fahrer. Dieser kollidierte mit dem vor sich haltenden VW Polo und schob diesen wiederum auf zwei weitere Fahrzeuge auf. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen auf ca. 11.000,- Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei dem Unfallverursacher der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss bestätigt werden.

