POL-ESW: Betrug über whatsapp

Ein 61-Jähriger aus Witzenhausen erhielt am 19.04.22 eine Textnachricht über whatsapp, in der sich die Mitteilerin als Tochter ausgab. Wie in dieser Betrugsmasche gängige Praxis, wird erstmal erklärt, dass das eigentliche Handy (Smartphone) defekt sei oder verloren/ gestohlen wurde, um eine Erklärung für die "neue Nummer" herzuleiten. Kurz darauf erfolgt die Forderung über einen meistens vierstelligen Betrag, so auch in diesem Fall. Gefordert wurden 2480 Euro für eine Ersatzbeschaffung. Anschließend wurden nochmals über 2134 EUR gefordert, die auf ein Konto überwiesen werden sollte. Der 61-Jährige erkannte jedoch rechtzeitig den Betrugsversuch, so dass kein finanzieller Schaden entstand.

Auch in Neu-Eichenberg erhielt am gestrigen Tag ein 44-Jähriger mehrere Nachrichten über whatsapp. Mit der Ansprache "Hallo Papa" wurde auch hier versucht Bargeld für ein defektes Handy betrügerisch zu erlangen und 2829 EUR gefordert. Der 44-Jährige kontaktierte seinen Sohn über die ihm bekannten Nummer, wodurch der Betrug schnell aufgedeckt war.

Wichtige Tipps:

- Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten ihnen bekannten Nummer nach - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste - Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

