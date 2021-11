Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin schwer verletzt

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin wurde eine Jülicherin am Montagnachmittag schwer verletzt.

Die 55-Jährige war gegen 14:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Dürener Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 74-jähriger Mann aus Titz mit seinem Auto die Lohfeldstaße, aus Richtung Wiesenstraße kommend, in Richtung Dürener Straße. Der Senior hielt nach eigenen Angaben zunächst verkehrsbedingt an der Einmündung zur Dürener Straße an, dann bog er nach rechts auf die Dürener Straße ab. Die von links kommende Radfahrerin übersah er dabei offensichtlich und es kam auf der Dürener Straße zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Frau aus Jülich wurde dadurch zu Fall gebracht und dabei schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

