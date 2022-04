POL-ESW: Pressebericht 28.04.22 -2

Polizei Eschwege

Körperverletzung; körperlicher Übergriff auf Ex-Freundin

In Wanfried ist ein 19-Jähriger in seiner Wohnung gegenüber seiner 18-jährigen Ex-Freundin aus Waldkappel gewalttätig geworden. Der junge Mann soll seine Ex-Freundin bedroht und auch mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll die junge Frau von dem Tatverdächtigen auch getreten und gewürgt worden sein. Zu dem Vorfall kam es offenbar am gestrigen Mittwochmorgen zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr. Die junge Frau wurde nach dem Vorfall von Familienangehörigen abgeholt und zu einer ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile hat die Polizei in Eschwege gegen den 19-jährigen Aggressor Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Polizei Witzenhausen

Zwei Fälle von Sachbeschädigung an Pkw; Schaden jeweils 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Im Ritzmühlenweg in Witzenhausen haben Unbekannte zwei geparkte Autos mutwillig beschädigt. Beide Taten fanden am gestrigen Mittwoch statt. Betroffen sind ein silberner VW Golf, bei welchem die Fahrerseite und die Motorhaube zwischen 11.00 Uhr und 15.30 Uhr zerkratzt wurde. Im anderen Fall ist ein silberner Hyundai i 40 in silber zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr an der Beifahrerseite und der Motorhaube zerkratzt worden. Der Schaden wird in beiden Fällen auf je 500 Euro beziffert. Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

