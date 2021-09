Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Abstatt / Löwenstein: Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen dem 26. August und dem 7. September unbemerkt Zutritt zu dem Laderaum eines Transporters in Abstatt oder Löwenstein. Die Täter begaben sich zu dem Fiat Ducato einer Handwerkerfirma mit einer am Fahrzeug angebrachten Sanitär- und Heizungswerbung. Die Diebe manipulierten das Schloss der Ladefläche und gelangten so ins Innere. Aus dem Transporter entwendeten die Unbekannten hochwertige Werkzeuge und Maschinen im Wert von knapp 10.000 Euro. Als Tatörtlichkeit kommen zwei Firmengelände in Fragen. Zum einen das eines Autohauses in der Carl-Berberich-Straße in Abstatt und zum anderen der Hof einer Handwerkerfirma in der Mainhardter Straße in Löwenstein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können oder in diesen beiden Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07134 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Montag mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw. Zwischen 14 Uhr und 19 Uhr touchierte er oder sie beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Straße "Im Zukunftspark" abgestellten VW Golf. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Unfallzeugen gesucht

Mindestens 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte zwischen Montag und Dienstag mit einem Fahrzeug an einem in Heilbronn auf einem Kundenparkplatz geparkten Pkw. Im Zeitraum von 20 Uhr und 7.30 Uhr touchierte er oder sie beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug den Audi TT auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Olgastraße. Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich nach dem Zusammenprall nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro und fuhr davon. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen unbemerkt in eine Baustelle ein und entwendeten mehrere Maschinen. Zwischen dem 1. September und diese Woche Dienstag begaben sich die Diebe in die Cäcilienstraße / Rosenbergstraße und betraten die dortige Baustelle. Die Täter wurden fündig, bauten mehrere bereits an den Kupferrohren installierten Heizungspumpen ab und nahmen diese mit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobereichs. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder im Bereich der Baustelle eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Samstagabend, gegen 20 Uhr, und Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, beschädigte ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Transporter. Innerhalb dieses Zeitraumes touchierte er oder sie vermutlich beim Ein- oder Ausparken den am Fahrbahnrand der Wackstraße abgestellten blauen Mercedes Sprinter. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr er oder sie davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren

Seit Dienstag auf Mittwochnacht steht ein 19-Jähriger in dem Verdacht berauscht mit seinem Fahrzeug in Heilbronn unterwegs gewesen zu sein. Gegen 23.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Skoda die Michael-Vehe-Straße und Weirachstraße. Hierbei wurde er von Polizeibeamten kontrolliert. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Test bestätigte die Vermutung und verlief positiv. Daraufhin ging es für den Berauschten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 19-jährige Fahrer muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Heilbronn: Mit 1,6 Promille Auto gefahren

Ein betrunkener Autofahrer war am Dienstagmorgen in Heilbronn mit seinem Pkw unterwegs. Gegen 6.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 45-Jährigen mit seinem Ford Focus im Bereich der Kreuzung Kapellenstraße / Schlosstraße. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Test ergab 1,6 Promille. Im Krankenhaus wurde dem Mann daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 45-jährige muss sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zudem werden Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis auf dem Mann zukommen.

