Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden auf der BAB 20

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 28.05.2022 kam es gegen 04:50 Uhr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin, kurz vor dem Parkplatz "Peenetal", zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine polnische Sattelzugmaschine mit Auflieger, welche mit 11 Tonnen Verpackungsmaterial beladen war, befuhr die BAB 20 und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuggespann rutschte eine 1m tiefe Böschung hinab und kippte auf die rechte Seite. Der 38-jährige Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer stammen aus der Ukraine. Beide wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Greifswald verbracht. Zur Bergung der verunfallten Sattelzugmaschine mit Auflieger wird der Verkehr seit 07:00 Uhr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Diese dauert gegenwärtig noch an. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100.000 Euro. Im Einsatz waren ein Rettungs- und ein Notarztwagen, die Freiwillige Feuerwehr, die Autobahn GmbH des Bundes, ein hiesiger Abschleppdienst und das AVPR Grimmen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

