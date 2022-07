Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: 44-Jähriger nach versuchte gefährliche Körperverletzung und Beleidigung in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt die Polizei in Sindelfingen gegen einen 44-Jährigen, der am Samstagabend gegen 21:30 Uhr in Magstadt für einen Polizeieinsatz sorgte. Der stark alkoholisierte 44-Jährige beleidigte zunächst in einer Gaststätte in der Maichinger Straße zwei Frauen im Alter von 35 und 63 Jahren. Zudem erkannte er in der Lokalität eine 54-jährige Ex-Freundin, die er daraufhin körperlich anging. Die drei Frauen wechselten aus diesem Grund das Lokal und verbrachten die nächste Zeit in einer nahe gelegenen Bar. Auch hier erschien wenig später der 44-Jährige, wurde jedoch umgehend vom Inhaber des Lokals verwiesen. Nachdem der 44-Jährige jedoch erneut die Bar betrat, warf er unvermittelt mit einer vollen Bierflasche in Richtung eines Gastes, der nur durch eine Ausweichbewegung nicht getroffen wurde. Anschließend flüchtete der Aggressor mit seinen beiden Hunden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte eine alarmierte Streifenwagenbesatzung im Bereich der Alten Stuttgarter Straße den 44-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von rund 3,9 Promille. Er wurde zunächst für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nachdem er sich einsichtig zeigte und einen Platzverweis für beide Lokalitäten erhielt, wurde er auf die Straße entlassen. Da er jedoch dem Platzverweis nicht folgeleistete, musste er die Nacht in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Sindelfingen verbringen.

