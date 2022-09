Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen; Bad Fallingbostel: Reifen aus Garage entwendet; Schwarmstedt: Scheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.09.2022 Nr. 1

11.09 / Handtasche vom Beifahrersitz gestohlen

Bispingen: Während Pferde am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.50 und 13.10 Uhr, auf dem Gelände eines Ferienparks an der Töpinger Straße auf den Anhänger verladen wurden, entwendeten Unbekannte vom Beifahrersitz des unverschlossenen Pkw eine Handtasche mit Inhalt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460.

11.09 / Reifen aus Garage entwendet

Bad Fallingbostel: Am Sonntag, zwischen 13.00 und 20.00 Uhr öffneten Unbekannte eine Garage am Ahornweg und entwendeten vier darin liegende Pkw-Reifen auf Stahlfelgen mit Radkappe im Wert von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

11.09 / Scheibe eingeschlagen

Schwarmstedt: Am Sonntagabend, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr schlugen Unbekannte die linke, vordere Dreieckscheibe eines Pkw der Marke BMW ein, der an der Celler Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

