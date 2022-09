Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Klapprad gestohlen; Bomlitz: Einbruch: Räume durchsucht; Tewel: Autofahrer mit 2,31 Promille; Benefeld: Junge auf Fahrrad übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.09.2022 Nr. 2

07.09 / Klapprad gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Mittwochabend, zwischen 19.50 und 20.00 Uhr vom Fahrradständer am Bahnhof ein Klapprad der Marke Brompton im Wert von rund 1.300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter 05191/93800.

08.09 / Einbruch: Räume durchsucht

Bomlitz: In der Nacht zu Donnerstag stiegen Einbrecher in einen Markt an der Walsroder Straße ein, gelangten in den Verkaufsraum und durchsuchten die Räumlichkeiten im Obergeschoss. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

08.09 / Autofahrer mit 2,31 Promille

Tewel: Am Donnerstagabend ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass ein Pkw auf der Strecke Schwalingen - Tewel in Schlangenlinien geführt werde. Polizeibeamte kontrollierten daraufhin die Halterschrift in Tewel. Fahrzeug und Halter konnten angetroffen werden. Da sich Hinweise darauf ergaben, dass der Halter auch Fahrer des Fahrzeugs war, ließen die Beamten den Mann "pusten". Das Ergebnis lautete 2,31 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

08.09 / Junge auf Fahrrad übersehen

Benefeld: Ein 64jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagmorgen beim Einbiegen von einer Zufahrt auf die Cordinger Straße ein Kind auf seinem Fahrrad. Der auf dem Radweg fahrende Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn ambulant vor Ort.

08.09 / Unfall: Junge stürzt mit Fahrrad - Autofahrer fährt weiter

Bad Fallingbostel: Am Donnerstagmorgen, gegen 07.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf das Gelände der Aral-Tankstelle an der Düshorner Straße und übersah dabei einen auf dem Radweg fahrenden 11jährigen Jungen. Durch die Kollision stürzte der Junge über den Lenker und blieb auf der Fahrbahn liegen. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Touran gehandelt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

08.09 / 19-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Wolterdingen: Auf der Schneverdinger Straße verlor ein 19jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Grünstreifen und in den Graben, wo er verunfallte. Dabei wurde der junge Fahrer leicht verletzt. Weil die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch wahrnahmen, führte der Heranwachsende einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 0,13 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell