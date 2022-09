Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Polizei verteilt Präventionspost an ältere Menschen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.09.2022 Nr. 1

09.09 / Polizei verteilt Präventionspost an ältere Menschen

Schneverdingen: Polizei und Stadtpräventionsrat haben gemeinsam eine Aktion zum Schutz älterer Menschen vor Straftaten geplant, finanziert und umgesetzt. Die Beauftragte für Kriminalprävention, Kriminalhauptkommissarin Kathleen Schwarz, hat in den vergangenen Wochen Unterlagen zusammengestellt und in Haushalte gegeben, in denen Menschen ab einem Alter von 70 Jahren leben. Mittlerweile sind fast alle 2.718 Umschläge verteilt, etwa 150 fehlen noch. In dem Begleitschreiben mit dem Titel "Schutz vor Betrügern und Trickdieben" werden die Adressaten kurz in das Thema eingeführt, Informationsmaterial über falsche Handwerker, dem "Enkeltrick usw. liegen dem Umschlag bei. Die Idee zu dieser Aktion ist dabei nicht neu, sondern so bereits im Landkreis Lüneburg/Uelzen/Lüchow-Dannenberg umgesetzt worden. Dabei geht es darum, diejenigen Mitmenschen zu erreichen, die nicht zu Informationsveranstaltungen gehen oder die Tageszeitung lesen. Gerade diese Menschen sind für professionelle Betrüger gern gesehene Opfer. Ziel ist es, die potentiellen Opfer so vorzubereiten, dass sie Betrügern nicht auf den Leim gehen. Bei Fragen ist Frau Schwarz unter der Telefonnummer 05191/938-108 erreichbar. Sie ist Mitglied des Präventionsteams der Polizeiinspektion Heidekreis. Zu ihren Aufgaben zählt das Durchführen technischer Beratungen zum Einbruchschutz in privaten Haushalten und das Vermitteln von Verhaltenstipps zur Vorbeugung von Straftaten. Sie berät Firmen und Institutionen zu Sicher¬heitsfragen, hält Vorträge zu diesen Themen und präsentiert Sicherheitstechnik auf örtlichen Messen. Ihr Augenmerk gilt insbesondere dem Schutz älterer Menschen.

