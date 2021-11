Polizei Paderborn

POL-PB: Metallstühle beschädigt

Paderborn (ots)

Die Polizei Paderborn sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit Sachbeschädigung in der Westernstraße in Paderborn. Vermutlich ein Lieferfahrzeug hat dort in der vergangenen Woche am frühen Mittwochmorgen (03.11.2021) beim Rangieren zwei Metallstühle beschädigt, die vor einem Baum im Boden befestigt waren. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang beziehungsweise zum Verursacher sagen können, werden gebeten, sich über die Telefonnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell