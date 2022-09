Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wahlplakate gestohlen; Kirchboitzen: Portmonee aus Garage gestohlen; Honerdingen: Trickdieb lenkt Opfer mit Zeitung ab; Schneverdingen: Rucksack aus Lkw gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.09.2022 Nr. 1

04.09 / Wahlplakate gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten am Sonntagabend an der Faliingbosteler Straße, Höhe der Hausnummer 6, ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Wahlplakat der AfD. Weitere sechs Plakate wurden in der Nacht zu Dienstag in den Ortschaften Bierde und Böhme gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

05.09 / Portmonee aus Garage gestohlen

Kirchboitzen: Am Montagabend, in der Zeit zwischen 19.30 und 20.30 Uhr entwendeten Unbekannte aus einer geöffneten Garage ein Portmonee mit Bargeld und Karten. Der Schaden wird auf rund 130 Euro geschätzt.

06.09 / Trickdieb lenkt Opfer mit Zeitung ab

Honerdingen: Ein 75jähriger Mann wurde am Dienstagvormittag, gegen 11.00 Uhr in einem Café einer Bäckerei Opfer eines Trickdiebs. Der Täter trat an den Tisch des Opfers heran, legte eine Zeitung auf dessen Geldbörse und stellte Fragen zur Zeitung. Anschließend nahm der Täter Zeitung und Geldbörse und verließ den Ort. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

06.09 / Rucksack aus Lkw gestohlen

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Dienstagabend aus einem unverschlossenen Lkw einen Rucksack mit Geldbörse. Das Fahrzeug war an der Schulstraße, Höhe Hausnummer 11 abgestellt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

06.09 / Pkw-Scheibe eingeschlagen - Tasche gestohlen

Dethlingen: Auf einem Parkplatz an einem Wanderweg in Dethlingen schlugen Unbekannte am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 und 15.40 Uhr das Seitenfenster der Beifahrertür eines Pkw Mazda ein. Anschließend entwendeten sie eine Wickeltasche samt Inhalt. Der Gesamtschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

06.09 / Brand einer Rasenfläche

Schneverdingen: Am Moorweg gerieten am Dienstagnachmittag aus ungeklärter Ursache eine Rasenfläche und ein daneben befindlicher Holzstapel in Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell