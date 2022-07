Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:40 Uhr, kam es an der Kluse zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Hierbei gerieten insgesamt 12, im Hausflur gelagerte, Reifen in Brand. Das Feuer konnte in der Folge gelöscht werden. Die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und ermittelt diesbezüglich. Die Hausbewohner konnten das Wohnhaus verlassen, zwei der Bewohner atmeten Rauchgase ein und mussten behandelt werden. (dom)

