Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Altena (ots)

Am Mittwochnachmittag, zwischen 16:50 Uhr und 17:30 Uhr, schlug ein unbekannter Tatverdächtiger die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite an einem geparkten Fahrzeug Am Grünen Wege ein und entwendete aus dem Innenraum die Handtasche einer 41-jährigen Altenaerin samt Inhalt. Die Polizei ermittelt wegen schwerem Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise unter der 02352-9199-0. (dom)

