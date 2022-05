Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher lösen Alarm aus

Heek (ots)

In der Nacht zum Samstag wollten Unbekannte in Heek in zwei Betriebe eindringen. Die Täter versuchten vergeblich, die Eingangstür zu den Räumen eines Geschäfts an der Straße Stroot aufzuhebeln. Möglicherweise hat der dabei ausgelöste Alarm sie in die Flucht geschlagen. Zu der zweiten Tat kam es nicht weit entfernt am Düstermühlenweg: Dort stellte das Gelände einer Firma das Ziel Krimineller dar. Es gelang ihnen jedoch nicht, in die Hallen einzudringen. Auch dort ergriffen die Täter die Flucht. Zu den beiden Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 30 Jahre alt und bekleidet mit dunklen Hosen und helleren Oberteilen, vermutlich Kapuzenpullover. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell