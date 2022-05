Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (04.05.2022) in ein Gemeindezentrum an der Galileistraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter brachen zwischen 21.00 Uhr und 06.15 Uhr eine Bürotür auf und erbeuteten einen Schlüssel, mit dem sie die Räume eines Kindergartens öffneten. Sie durchsuchten Schränke und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe. In einer Sakristei, die sie ebenfalls mit dem aufgefundenen Schlüssel öffneten, durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Ob sie hier etwas erbeuteten ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell