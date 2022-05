Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkrs. RW) Polizei überprüft Luftgewehrbesitzer

Dietingen (ots)

Weil ein Mann am Dienstag auf seinem Grundstück mit seinem Luftgewehr geschossen haben soll, wurde er von der Polizei überprüft. Hinweisen zufolge soll der 75-Jährige am Abend vom Balkon aus offenbar auf eine Ratte geschossen haben. Bei der Kontrolle, zu der mehrere Streifenbesatzungen hinzugezogen wurden, nahmen die Beamten das Gewehr in Augenschein. Beanstandungen gab es nach einer ersten Überprüfung keine. Auch konnte kein tierschutzrechtlicher Verstoß festgestellt werden. Der Mann wurde aber auf seine Pflichten und die waffenrechtliche Bestimmungen hingewiesen.

