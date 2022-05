Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Autofahrerin prallt gegen geparktes Fahrzeug

Dornhan-Marschalkenzimmern (ots)

Eine 43-jährige Audi-Fahrerin ist am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Hauptstraße gegen ein geparktes Auto geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch auf zwei davor stehende Fahrzeuge geschoben. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf über 15.000 Euro. Die Fahrerin und ihre mitfahrende Tochter wurden eigenen Angaben zwar nicht verletzt, sicherheitshalber wurden die Fahrerin dennoch vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Weshalb die Frau zu weit nach rechts kam, ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell