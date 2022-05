Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böhringen, Lkr. Konstanz) Cabriodach zerschnitten (04.05.2022)

Böhringen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag, zwischen 9.30 Uhr und 14.15 Uhr, auf der Rickelshausener Straße einen weißen VW Beetle beschädigt. Der Unbekannte zerschnitt das Dach des am Bahnhof geparkten Cabrios und verursachte dadurch Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, unter der Tel. 07732 95066-0, entgegen.

