Witten (ots) - Am 19. März, Samstag gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Ruhrdeich / Wetterstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 60-jährige Wittener Motorradfahrerin schwer verletzt. Ein Zeuge leistete vor Eintreffen der Polizei und eines Rettungswagen an der Unfallstelle Erste Hilfe. Nach Angaben von Beteiligten sowie Zeugen hat sich der Unfall folgendermaßen zugetragen: Ein 34-jähriger Bochumer ...

mehr