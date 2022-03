Polizei Bochum

POL-BO: Zusammstoß beim Abbiegen, Kradfahrerin (60) schwer verletzt

Witten (ots)

Am 19. März, Samstag gegen 15 Uhr, kam es an der Kreuzung Ruhrdeich / Wetterstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 60-jährige Wittener Motorradfahrerin schwer verletzt.

Ein Zeuge leistete vor Eintreffen der Polizei und eines Rettungswagen an der Unfallstelle Erste Hilfe.

Nach Angaben von Beteiligten sowie Zeugen hat sich der Unfall folgendermaßen zugetragen: Ein 34-jähriger Bochumer Autofahrer befuhr die Wetterstraße in Richtung Wetter. In Höhe des Einmündungsbereiches am Ruhrdeich wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er die ihm in Richtung Witten fahrende, ihm entgegenkommende Motorradfahrerin, welche mit ihrem Zweirad nach der Kollision zu Boden stürzte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht.

