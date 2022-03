Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (89) in ihrer Wohnung beraubt - Beute in gelb-roter Plastiktüte - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Frielinghausstraße im Stadtteil Altenbochum kam es am vergangen Freitag (18. März) zu einem Wohnungsraub. Nun sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter. Dieser gelangte gegen 11.30 Uhr in das Treppenhaus und stieß die Frau an ihrer nur leicht geöffneten Wohnungstür zur Seite; die 89-Jährige konnte einen Sturz vermeiden und verletzte sich glücklicherweise nicht. Der Kriminelle erbeutete eine rote Lederschmucktasche mit drei Armbanduhren und diversen, goldenen und silbernen Ringen. Die Frau kann den Unbekannten wie folgt beschreiben: Dunkelbraune, leicht gelockte Haare, trug eine medizinische Maske, osteuropäisches Erscheinungsbild und Akzent, führte eine gelb-rote Plastiktüte mit sich. Der Räuber flüchtete in nicht bekannte Richtung. Wer hat ihn zur Mittagszeit in der Stichstraße gesehen? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell