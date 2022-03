Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (61) nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Herne (ots)

In einem Kreuzungsbereich im Herner Stadtteil Wanne kollidierte am Samstagmittag, 19. März, gegen 13.15 Uhr, ein Radfahrer mit einem Pkw und wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 61-jähriger Bochumer Radfahrer auf der Hauptstraße in Richtung Fußgängerzone unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Herne auf der Berliner Straße in Richtung Wakefieldstraße. An der Kreuzung Hauptstraße/Berliner Straße kam es zu einer Kollision, bei der der 61-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er auf dem Radweg der Gegenrichtung unterwegs und fuhr bei roter Ampel in die Kreuzung ein.

Ein Rettungswagenteam brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell