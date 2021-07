Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Bundesstraße 64, Gemarkung Seboldshausen. Zeit: Fr. 02.Juli 2021, 21:05 Uhr. Ein 30-jähriger Stadtoldendörfer befuhr mit seinem VW die Bundesstr. 64, von Seboldshausen kommend, in Richtung Bad Gandersheim. Plötzlich trat ein Reifenschaden auf und der VW kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen die dortbefindliche Schutzplanke. Fahrzeugführer blieb unverletzt und am VW Polo und an der Schutzplanke entstand erhebl. Gesamtsachschaden in Höhe von 12000.-Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell