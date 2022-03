Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Fälle von Straßenraub in der Bochumer Innenstadt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Die Sachbearbeiter des Bochumer Innenstadtkommissariates ermitteln in zwei Fällen von Straßenraub und bitten unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Am Samstag (19. März gegen 17.30 Uhr) zu einem Raubdelikt. Ein 60-jähriger Mann, gemeinsam unterwegs mit einem Zeugen (52), wurde an der Bochumer Gerberstraße 24 seines Rucksacks mitsamt Inhalt beraubt, welchen er über seiner linken Schulter trug. Seine Gegenwehr war erfolglos, denn ein noch nicht ermittelten Straßenräuber zog derartig vehement, das er schließlich mit seiner Beute flüchten konnte. Im schwarzen, ledernen Rucksack (weisser und roter Querstreifen) befand sich neben einem hochwertigen Mini-Computer eine ebenfalls hochwertige Sonnenbrille. Unmittelbar darauf floh der Täter auf einem schwarzen Roller in Richtung Große Beckstraße davon. Er trug eine blaue Jeans sowie einen schwarzen Hoodie mit Kapuze.

Der zweite Raub ereignete sich gegen 23.35 Uhr auf der Bochumer Humboldstraße. Ein junger Mann (20) wurde dort seines Bargeldes und seiner Armbanduhr beraubt. Auf einem Parkplatz unweit des Musikforum wurde er aus einer Gruppe von sieben Personen nach einer Zigarette gefragt. Dann wurde Pfefferspray - es traf ihn nicht - in seine Richtung gesprüht. Der junge Libanese wollte flüchten, fiel aber zu Boden und wurde in Folge von allen Personen mehrfach getreten und geschlagen. Einer aus der Gruppe forderte unter Zeigen eines Messers die Beute ein. Alle Personen rannten in Richtung Bermuda-Dreieck davon. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann zur Kontrolle seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Polizisten suchten den Parkplatz auf, konnten aber keine Feststellungen mehr treffen. Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell