Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten beobachten versuchten Drogenverkauf

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Dezember) störten Bundespolizisten zwei Männer am Recklinghäuser Hauptbahnhof bei einem bevorstehenden Verkauf von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten die Männer, bevor sie flüchten konnten.

Bei einer routinemäßigen gemeinsamen Streife mit der Landespolizei Recklinghausen um den Hauptbahnhof, beobachteten sie einen 44-Jährigen. Dieser ging zu diesem Zeitpunkt zielstrebig auf einen 48-Jährigen zu. Gemeinsam verschwanden sie hinter einem Wetterunterstand. Aufgrund des auffälligen Verhaltens, näherten sich die Beamten dem Unterstand. Vor Ort umstehende Personen meldeten das Eintreffen der Beamten umgehend weiter. Daraufhin wurde die mutmaßliche Verkaufshandlung abgebrochen.

Der 48-Jährige flüchtete und warf dabei einen kleinen Gegenstand in den Unterstand. Die Polizisten stellten die beiden Männer. Im Wetterunterstand fanden die Beamten ein kleines gelbes Päckchen, in dem sich acht Konsumeinheiten einer synthetischen Droge befanden. Die Drogen, welche in kleinen Plastiktütchen verpackt waren, stellten die Beamten sicher.

Der Recklinghäuser wollte sich nicht weiter äußern. Bei dem mutmaßlichen Käufer konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch der 44-Jährige wollte sich gegenüber den Einsatzkräften nicht äußern.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell