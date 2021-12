Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Rastplatz Kalbecker Forst auf der Bundesautobahn A 57 in Goch

Kleve - Goch (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend, 15. Dezember 2021 um 21:45 Uhr, auf der Bundesautobahn A 57 am Rastplatz Kalbecker Forst den 30-jährigen Fahrer eines VW Golf mit Gelsenkirchener Zulassung. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Essen den Mann mit einem Haftbefehl wegen Subventionsbetrug suchte. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1245 EUR bezahlen oder eine 83-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Daraufhin verhafteten die Beamten ihn vor Ort und brachten die Person zu weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte er weiterreisen, da ein Bekannter des Mannes die Geldstrafe für ihn bei Polizei in Gelsenkirchen einzahlte.

