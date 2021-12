Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Notorisch ohne Fahrschein gefahren und gegen Einreiseverbot verstoßen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen am Hauptbahnhof in Aachen einen 20-jährigen Somalier festgenommen.

Er war zuvor mit der Regionalbahn aus dem nahe liegenden Belgien eingereist und konnte bei den Beamten keine Ausweispapiere vorlegen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Beamten zwei Ausschreibungen zur Festnahme mit Strafvollstreckungshaftbefehl fest. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte den Betroffenen wegen Erschleichens von Leistungen ausgeschrieben. Des Weiteren wurde er von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen des unerlaubten Aufenthaltes gesucht. Da er die gegen ihn verhängten Geldstrafen in Höhe von insgesamt über 800,- Euro nicht zahlen konnte, muss er jetzt ersatzweise eine 55-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Auch bei der Staatsanwaltschaft Augsburg waren noch 2 Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen (Fahren ohne Fahrschein) und 1 Verfahren wegen des unerlaubten Aufenthaltes anhängig. Er gilt bei den Behörden seit Mitte 2020 als untergetaucht und man hatte diesbezüglich, nach abgelehnten Asylantrag, ein Einreiseverbot für Deutschland verhängt. Durch die erfolgte Einreise aus Belgien, hatte er gegen sein Einreiseverbot verstoßen. Er wurde diesbezüglich zur Anzeige gebracht und im Anschluss an seine Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er in die Justizvollzugsanstalt Aachen überführt werden.

