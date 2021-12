Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Innerhalb von drei Tagen: Erneut Steuerhinterzieherin am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Erneut Steuerhinterzieherin am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Bereits am 12. Dezember hatten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine gesuchte Steuerhinterzieherin festgenommen. Nur zwei Tage später gelang den Polizisten der nächste Fahndungstreffer. Auch dieses Mal ging es um Steuerhinterziehung: Das Amtsgericht Nürnberg hatte eine lettische Staatsangehörige im Jahr 2018 wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt. Da die inzwischen 43-Jährige die Summe jedoch nicht beglich, veranlasste die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth im Juni 2019 die Fahndung nach der Frau. Als die Gesuchte am 14. Dezember 2021 gegen 21:40 Uhr aus Riga kommend zur Einreisekontrolle vorstellig wurde, kam es zum Fahndungstreffer! Die Beamten hatten einen Fahndungsabgleich durchgeführt und waren so auf den offenen Haftbefehl aufmerksam geworden. Der Dame drohten nun 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe, die nur durch sofortige Zahlung des offenen Betrages abgewandt werden konnte. Dies Gelang der Frau im allerletzten Moment: Nachdem zunächst der Schwiegersohn einen Teilbetrag auf der Dienststelle hinterlegen konnte, brachten weitere Familienangehörige den Restbetrag zusammen und zahlten diesen bei der Bundespolizei in Kleve ein. Nachdem die Zahlung bestätigt und alle Maßnahmen beendet waren, wurde die Frau auf freien Fuß gesetzt und konnte ihre Reise fortsetzen.

