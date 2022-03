Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bürogebäude am Erich-Maria-Remarque-Ring - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (17.45 Uhr) und Dienstagmorgen (07.45 Uhr) begaben sich unbekannte Täter durch Manipulationen am Türschloss in ein Bürogebäude am Erich-Maria-Remarque-Ring unweit der Herz-Jesu Kirche. Im Inneren durchsuchten sie diverse Räume und Schränke nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld an sich. Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden.

