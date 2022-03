Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuteten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Gegen 11.15 Uhr am Montagvormittag klingelte es an der Wohnungstür einer 91-jährigen Dame in der Belmer Straße. Als diese die Tür öffnete stand ihr ein Mann gegenüber, welcher sich bereits im Hausflur des Mehrfamilienhauses, gegenüber der Straße "Vromelo", befand. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und zeigte der Frau einen vermeintlichen Ausweis. Er gaukelte ihr vor, dass er aufgrund eines angeblichen Wasserohrbruchs in der Nachbarschaft nun den Wasserdruck in ihrer Wohnung prüfen müsse. Dazu folgte die Seniorin den Anweisungen des vermeintlichen Stadtwerkemitarbeiters, begab sich in ihr Badezimmer und drehte das Wasser in der Dusche auf, sodass er die angeblichen Messungen durchführen konnte. Nach kurzer Zeit beabsichtigte die Wohnungsinhaberin das geschlossene Badezimmer zu verlassen. Der Täter hingegen hinderte sie jedoch am Verlassen des Zimmers, indem er ihr den Weg versperrte und begab sich zu ihr. Zehn Minuten später verließ der Unbekannte das Badezimmer und anschließend fluchtartig die Wohnung. Die Osnabrückerin begab sich umgehend ins Schlafzimmer und stellte fest, dass ihr Bargeld entwendet wurde. Es ist davon auszugehen, dass dieses durch einen zweiten Täter an sich genommen wurde, während der "erste" sich bei der Dame im Badezimmer aufhielt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den wie folgt beschriebenen Mann oder verdächtige Beobachtunge unter 0541/327-3303 oder -2115 zu melden.

Täterbeschreibung:

- etwa 175cm groß - kräftig, untersetzte Statur - schwarze zurück gegelte Haare - Mundschutz - dunkle Bekleidung - Schirmmütze

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus und Wohnungstüren. Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Zunächst sollte der angebliche Auftrag kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa Wartungen zu erledigen, in der Regel an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell