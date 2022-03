Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Radfahrer von Pkw erfasst - ein Leichtverletzter

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Osnabrücker den Radweg der Bramstraße in Richtung Bramscher Straße. Auf Höhe der Hardinghausstraße übersah eine 36-jährige Autofahrerin den Jugendlichen, als sie von der Bramstraße nach links in die Hardinghausstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin aus Osnabrück blieb körperlich unversehrt. Am Fahrrad und dem Toyota Aygo entstanden leichte Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell