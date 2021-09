Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Betonfahrmischer auf B191

Eschede (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191, zwischen Weyhausen und Eschede, in dessen Folge ein 44-Jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde. Die Bundesstraße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Um 08:05 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem Betonfahrmischer die B 191 von Weyhausen in Fahrtrichtung Eschede. In Höhe Dalle kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und im dortigen Waldstück zum Stehen. Der 44-Jährige wurde im ansprechbaren Zustand durch die Feuerwehr geborgen und vom Notarzt vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde dieser mit dem Rettungswagen ins örtliche Krankenhaus gefahren. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 191 komplett gesperrt. Die Bergung des verunfallten Fahrzeuges dauert an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell