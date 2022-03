Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Sofa geriet auf Balkon in Vollbrand - Keine Personen verletzt

Bad Essen (ots)

Gegen 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag, rückten die Polizei und Feuerwehr zu einem gemeinsamen Einsatz in die Lintorfer Straße aus. Auf Höhe der Einmündung "Am Hallenbad" wurde eine Rauchentwicklung gemeldet, welche durch die anfahrenden Polizisten bereits von der Hartmannstraße aus sichtbar war. Bei ihrem Eintreffen war ein zuvor entfachter Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen entfachte eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette das Feuer, welches auf eine auf dem Balkon befindliche Couch übergriff. Das Sofa stand infolgedessen in Vollbrand, wodurch es auch zu einem Gebäudeschaden kam. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell