Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit leichtverletzter Person - Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfall mit leichtverletzter Person

Philippsthal. Am Mittwoch (02.03.), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Nissan aus Unterbreizbach die Nipper Straße in Richtung B 62. Im Kreuzungsbereich zur Hattorfer Straße kollidierte der Pkw beim Abbiegevorgang aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 61-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Hohenroda. Durch den Aufprall stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am 26. Februar, gegen 9:30 Uhr, parkte ein 22-Jähriger aus Heringen seinen BMW auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß dort mit seinem Pkw gegen die Fahrertür des BMW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell