Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in den "Kirnacher Bahnhof" (01.-03.05.2022)

VS-Villingen (ots)

Diebe sind im Zeitraum von Sonntag, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 18.00 Uhr, in das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Kirnacher Straße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dort betraten und durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Anschließend verließen die Einbrecher das Studio mit noch nicht genau bekannter Beute. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei bislang nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell