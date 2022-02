Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 53-jähriger beleidigt Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung beleidigte ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstagmorgen zwei Beamte des Polizeireviers Kornwestheim. Gegen 07:20 Uhr befanden sich die Beamten in der Stammheimer Straße in Kornwestheim, als sie einen Mercedes-Fahrer feststellten, der ihnen beim Vorbeifahren gezielt den Mittelfinger zeigte. Die Beamten folgten dem Mercedes-Lenker und wollten ihn anhalten. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr zunächst unbeirrt weiter. Erst in der Max-Planck-Straße parkte er sein Fahrzeug ab und konnte hier durch die beiden Beamten kontrolliert werden. Mit dem Tatvorhalt konfrontiert, stritt der 53-Jährige diesen zunächst ab, beleidigte im nächsten Atemzug jedoch die Beamten erneut. Und sprach ihnen die Berechtigung zur Kontrolle ab. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

