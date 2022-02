Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 21:50 Uhr im Bereich der Bruckenbachstraße und der Hertichstraße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelec-Fahrerin. Ein 53-jähriger VW-Lenker befuhr die Bruckenbachstraße in Richtung Hertichstraße und ließ zunächst einen entgegenkommenden und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgenden Verkehrteilnehmer in die Hertichstraße abbiegen. Als der VW-Lenker dann seine Fahrt fortsetzen wollte, übersah er mutmaßlich die vorfahrtsberechtigte 23-jährige Pedelec-Fahrerin, die aus der Hertichstraße in die Bruckenbachstraße einbog. Durch die Kollision stürzt die 23-jährige zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro.

