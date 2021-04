Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++ Rauchentwicklung aus Wohnung ++ Einbruchdiebstahl aus Pkw ++

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Moormerland - Am Freitag, 02.04.2021, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Königsstraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18jähriger Emsländer fuhr hier auf einen vorausfahrenden Pkw auf, wodurch die 27jährige Fahrzeugführerin und ihr 30jähriger Beifahrer (beide aus Moormerland) leicht verletzt wurden.

Rauchentwicklung durch Backofen

Emden - Am Freitag, 02.04.2021, gegen 06:30 Uhr, kam es in der Dortmunder Straße in Emden zu Rauchentwicklungen aus einer Wohnung, die durch Nachbarn entdeckt und vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Es stellte sich heraus, dass der Verursacher, ein 45jähriger Emder, sein Essen im angestellten Backofen vergessen hatte und dieses aufgrund des überschrittenen Garzeitpunktes wohl nun nicht mehr zu genießen war.

Einbruchdiebstahl in Pkw

Rhauderfehn - In der Nacht vom Freitag, 02.04.2021 auf Samstag, 03.04.2021 wurde in der Straße Neuer Weg die Seitenscheibe eines Pkw eingeworfen und ein Portemonnaie mit EC-Karte entwendet. Mit dieser EC-Karte wurde im Anschluss in einem nahegelegenen Geldinstitut 499,- Euro entwendet. Weiterhin wurden aus dem Kofferraum eines unverschlossenen Pkw, der sich ebenfalls auf dem Grundstück befunden hatte, drei Schulrucksäcke, ein iPad, sowie eine Herren-Winterjacke entwendet.

