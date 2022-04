Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Giftköder ausgebracht, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Nachdem ein Hund am Mittwoch offenbar Giftköder im Gewann Stein aufgenommen hat, haben die Beamten des Polizeipostens Rust und der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen aufgenommen. Eine Hundebesitzerin war am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich der Baumplantage am Hochwasserdamm spazieren, als ihr Hund verdächtige Gegenstände aufnahm und in der Folge tierärztliche Hilfe benötigte. Nach der Anzeige beim Polizeiposten Rust, gelang es den Beamtinnen und Beamtem, gepresste Maisköder in diesem Bereich sicherzustellen, die offenbar mit einem Gift versehen waren. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07822 78933-0 mit den Beamten des Polizeipostens Rust in Verbindung zu setzen.

